В Москве отреагировали на заявление Албании об объединении с Косовом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемым заявление премьера Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом.

«Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Э. Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе»», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат добавила, что в МИД ждут адекватную реакцию западных опекунов проекта «государственности» Косова на данную провокацию.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Этнические сербы из Косово начали блокировать две основные дороги, ведущие в страну в знак протеста против запрета Приштины ввозить автомобили с сербскими номерными знаками.

Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» . Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Премьер-министр Албании прибыл в Косово 27 сентября в разгар эскалации конфликта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой российского МИД Сергеев Лавровым обсудили ряд вопросов, включая недавнее напряжение на границе Сербии и Косова.