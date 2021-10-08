Муратов признался, что не знает свою коллегу по Нобелевской премии

Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов не знаком с работой своей филлипинской коллеги Марии Рессы, с которой разделил Нобелевскую премию мира. Об этом журналист сказал «Газете.Ru».

«Мы не знакомы с филиппинской коллегой, я сейчас изучу кто это. Но это решение и для нее, и для меня неожиданность», — сказал он.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Мария Ресса — журналистка и писательница. Она является соучредителем новостного сайта Rappler и около 20 лет работала ведущим репортером-расследователем в Юго-Восточной Азии.

Ранее Муратов пошутил о получении статуса иноагента после вручения Нобелевской премии.