Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подрыве доверия в отношениях РФ с Евросоюзом, сообщает РИА «Новости».

«Деградация приобретает хронический характер, и последние семь лет оказались, если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, семилеткой упущенных возможностей», — заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

Он отметил, что единственным за последние месяцы конструктивным предложением была инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении срочного саммита России-ЕС, но и она «заблудилась в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ».

Лавров подчеркнул, что России «подарки не нужны», она «не строит завышенных ожиданий». По словам главы российского МИДа, доверие подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя. Однако в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых негативных факторов.

«В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», — подытожил министр.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал улучшить отношения с Россией. При этом он заявил, что диалог осложнился из-за политических решений, которые принимала Россия.