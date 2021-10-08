Названа предполагаемая причина смерти депутата Рады Полякова

Смерть депутата Рады Антона Полякова, по предварительной информации, наступила в результате коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офис генпрокурора страны.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результатов других судебно-медицинских исследований», — говорится в сообщении.

О том, что в Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, стало известно утром, 8 октября. По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси. Полякова пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть. Начато расследование в связи со смертью народного избранника.

Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

Антону Полякову было 33 года, он занимался общественной деятельностью, был руководителем «Украинского центра противодействия преступности и коррупции». В Верховной раде он входил в депутатскую группу «За будущее».