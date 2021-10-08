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Читатели Guancha высоко оценили ответ Москвы на призыв выслать 300 дипломатов из США

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Depositphotos

Читателей китайского портала Guancha восхитил ответ МИД России на угрозу США выслать 300 дипломатов. По их мнению, Россия повела себя самым достойным образом, поставив США на место.

«Ответ русских просто прекрасен!» — восхитился один из пользователей.

По мнению другого читателя портала, американские конгрессмены ведут себя как «бешеные псы».

«Почему некоторые конгрессмены США кусаются, как сумасшедшие собаки?», — спросил один из пользователей.

Другой юзер сравнил американские дипмиссии с «раковыми опухолями».

«Это так здорово, что все посольства и консульства США закрыты, ведь они — раковые опухоли любой страны», — написал он.

При этом многие китайские читатели сочли, что подобные действия со стороны американских сенаторов могут привести к разрыву отношений между США и Россией.

«Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», — заключил другой читатель.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена принять меры для увеличения количества дипломатической миссии страны в России, а в случае отказа выслать 300 российских дипломатов из Соединенных Штатов для достижения паритета. В ответ на данный призыв представитель российского МИД заявил, что авторы данной инициативы добиваются лишь закрытия американских загранучреждений в России. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет.

Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что «российские сенаторы намного более конструктивны, но глумления над двусторонними отношениями терпеть не будут».

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