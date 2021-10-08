Марин Ле Пен зарегистрировалась в TikTok накануне выборов президента Франции

Во Франции участвующая в президентской кампании глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен создала аккаунт в TikTok. Об этом политик сообщила в Facebook.

«Встречайте меня в TikTok, где я буду рассказывать о лучших моментах моей [предвыборной] кампании. Я знаю, что TikTok — это молодые люди, и это хорошо, потому что у меня для вас много предложений», — сказала она в первом опубликованном видео.

К настоящему времени об участии в выборах президента Пятой республики заявили 13 политиков. Будет ли баллотироваться на второй срок действующий французский лидер Эммануэль Макрон, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что отец Марин Ле Пен 93-летний Жан-Мари, лидер французской ультраправой партии «Комитеты Жанны» и почетный председатель панъевропейской партии «Альянс за мир и свободу», предстанет перед судом по обвинению в оправдании Холокоста. Обвинения основаны на интервью, снятом в 2014 году, в котором звучит высказывание, вызывающее ассоциации с геноцидом евреев во время Второй мировой войны.