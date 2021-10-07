Меркель рассказала, куда поедет после отставки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что собирается «вернуться в Италию» после отставки с поста главы правительства Германии, сообщает РИА «Новости».

«Моя любовь к Италии, очевидно, сохранится в совсем другой форме, я надеюсь на это. Когда я больше не буду канцлером ФРГ, то один день пребывания в Риме говорит мне об этом, что здесь надо бы провести жизнь, чтобы все охватить, что касается всемирной истории здесь. Я наверняка вернусь в Италию, возможно, что другим образом и способом», — сказала Меркель.

Итоги немецких парламентский выборов, которые прошли в ФРГ 26 сентября, не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

6 октября в Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти.