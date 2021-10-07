В Кремле оценили решение НАТО отозвать восемь российских сотрудников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов.

«Очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с РФ и реальных действиях. Они не позволяют нам строить иллюзии о перспективе улучшения отношений, они скорее подрывают эти перспективы полностью», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В МИД РФ после этого заявили, что действия НАТО показывают истинную ценность слов о важности деэскалации отношений с Россией.

В последний раз российских дипломатов высылали после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Тогда Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, следом за ней аналогичные действия предприняли правительства США, Канады, Франции, Германии и ряда других стран. НАТО сократило штат российских сотрудников при альянсе с 30 до 20.