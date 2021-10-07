В МИД России отметили прагматичный подход США в диалоге по стратегической стабильности

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков отметил прагматичный подход США по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия в полной мере осознает свою ответственность за поддержание глобальной и региональной стабильности и проводит курс на сохранение мира. Предлагаем конкретные политико-дипломатические меры, направленные на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями», — сказал Ермаков.

Он добавил, что на прошедшем в Женеве 16 июня российско-американском саммите стороны вновь подтвердили приверженность постулату о недопустимости ядерной войны. По его словам, странам удалось совместно прийти к некоторым важным и конструктивным решениям – продлить договор СНВ-3 на пять лет.

В Женеве прошли два раунда переговоров между Россией и США по стратегической стабильности.

Первый раунд консультаций прошел 28 июля. По сообщению американского государственного департамента, встреча была «профессиональной и предметной». Стороны также обсудили формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности.

Второй раунд состоялся 30 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что странам удалось достичь прогресса в некоторых сферах. В частности он анонсировал появление двух рабочих групп по стратегической безопасности.