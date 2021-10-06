Экс-депутат Рады заявил, что на новом сроке Зеленского поставлена точка

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» оценил вероятность переизбрания президента Украины Владимира Зеленского на второй срок.

По словам бывшего парламентария, украинский лидер «живет» мыслями о нвом сроке, а его рассуждения об электоральных симпатиях только подтверждают это. Однако, как считает Мураев, на втором президентском сроке Зеленского поставлена точка из-за «досье Пандоры».

«Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», — сказал он.

Политик также выразил мнение, что информацию об офшорах против Зеленского могут использовать США, у которых есть ​​удивительная способность преследовать любого гражданина любой страны.

«То же самое может коснуться Зеленского и всего его окружения, то есть ему могут дать возможность «добыть» президентом нашей страны и затем, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но Украина тогда становится ручным инструментом и по команде будет делать все, что скажут», — заключил он.

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