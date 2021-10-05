Разумков назвал незаконным свое отстранение от пленарных заседаний Верховной рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал незаконным свое отстранение от пленарных заседаний на двое суток. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если я сейчас начну рассказывать про законный регламент, люди подумают, что я держусь за должность. Нет, это было незаконно, но доказывать, что это незаконно — когда люди знают, что это незаконно — это бороться с ветряными мельницами», — сказал парламентарий в ходе брифинга.

Он добавил, что не будет обращаться в суд. По словам Разумкова, если бы он «хотел усидеть на этой должности», то сделал бы это, поскольку знает как. Но, как он отметил, должность спикера «ничего не стоит».

Разумков также подчеркнул, что ошибся в людях и ценностях, с которыми шел на парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний.

По данным украинских СМИ, действующего председателя Верховной рады на посту может сменить Руслан Стефанчук, который сейчас является первым заместителем спикера украинского парламента.