СНБО в тестовом режиме запустил сайт с данными попавших в санкционные списки

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тестовом режиме запустил сайт, где появятся сведения о физических и юридических лицах, попавших под санкции ведомства, сообщает издание «Страна».

В санкционном списке СНБО к данному моменту находятся 3 960 физических и 1 848 юридических лиц.

Пока пользователи могут оценить только внешний вид ресурса: по состоянию на 13:30 5 октября данные о попавших под санкции СНБО лицах на сайте недоступны.

«Портал находится в режиме тестовой эксплуатации», — говорится на сайте.

Ранее на Украине из-за офшорного скандала с президентом страны Владимиром Зеленским потребовали ввести санкции против него самого.