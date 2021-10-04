В Японии заявили, что внимательно следят за учениями ВМФ России

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что Токио сделал представление Москве в связи с учениями ВМФ России в Японском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление», — заявил Като.

Он отметил, что японская сторона «внимательно следит» за этими учениями.

В публикации отмечается, что учения ВМФ России планируется провести с 4 по 9 октября.

Ранее японские власти выразили протест из-за учений вооруженных сил России, которые якобы должны состоятся в акватории острова Кунашир в октябре.

В правительстве Японии полагают, что военнослужащие российского ВМФ будут отрабатывать у берегов Кунашира запуск ракет. Россия при поддержке Китая усилила военное присутствие в Японском море. Так, над морем в последнее время два раза появлялись российские военные самолеты — в декабре и в июле 2020 года.