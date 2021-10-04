Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
У Глушакова диагностирована микротравма задней поверхности бедра 08:47
Появились кадры погони за подозреваемым в убийстве девушек в Оренбуржье 08:46
Появились подробности о жизни Исмаилова в Черногории при розыске Интерпола 08:34
Вирусолог Чепурнов прокомментировал данные американских ученых о новой мутации COVID 08:33
Винер-Усманова объяснила решение отправить сестер Авериных на ОИ-2024 08:28
Против бывшего мэра Владивостока Гуменюка возбудили уголовное дело 08:26
В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов 08:18
В Японии выбрали нового премьер-министра 08:18
Найдены документы погибших при крушении вертолета под Москвой 08:09
Финансист Степанова рассказала, что курс рубля занижен по макроэкономическим причинам... 08:05

В Японии заявили, что внимательно следят за учениями ВМФ России

close
100%
Depositphotos

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что Токио сделал представление Москве в связи с учениями ВМФ России в Японском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление», — заявил Като.

Он отметил, что японская сторона «внимательно следит» за этими учениями.

В публикации отмечается, что учения ВМФ России планируется провести с 4 по 9 октября.

Ранее японские власти выразили протест из-за учений вооруженных сил России, которые якобы должны состоятся в акватории острова Кунашир в октябре.

В правительстве Японии полагают, что военнослужащие российского ВМФ будут отрабатывать у берегов Кунашира запуск ракет. Россия при поддержке Китая усилила военное присутствие в Японском море. Так, над морем в последнее время два раза появлялись российские военные самолеты — в декабре и в июле 2020 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Против бывшего мэра Владивостока Гуменюка возбудили уголовное дело
Кто попал в «досье Пандоры»
Журналисты из 117 стран опубликовали расследование об офшорах мировой элиты
«Русские превзошли нас в отношении боевой силы»
Как адмирал Андрей Попов строил для России броненосцы лучше, чем у англичан
Роспотребнадзор: летучие мыши не заражали россиян коронавирусом
Появились подробности о жизни Исмаилова в Черногории при розыске Интерпола
В Японии выбрали нового премьер-министра
Появились кадры погони за подозреваемым в убийстве девушек в Оренбуржье
Новости и материалы
У Глушакова диагностирована микротравма задней поверхности бедра
Вирусолог Чепурнов прокомментировал данные американских ученых о новой мутации COVID
Винер-Усманова объяснила решение отправить сестер Авериных на ОИ-2024
В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов
Найдены документы погибших при крушении вертолета под Москвой
Финансист Степанова рассказала, что курс рубля занижен по макроэкономическим причинам
Специалист из Германии назвал отличия российского футбола от немецкого
Стало известно, куда инвестирует 90% компаний Европы
Сахалинец в одиночку украл 1,5 тонны рельсов и сдал их на металлолом
Винер-Усманова: Путин — настоящий спортсмен, низкий поклон президенту
Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
В ТПП предложили предустанавливать российские маркетплейсы на гаджеты
В Германии назвали Украину «несостоятельным государством»
Немецкий специалист негативно отнесся к реформам российского футбола
Экс-футболист сборной Голландии: Роналду только надеется, что другие отберут мяч
Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили после совместного ужина
В Роспотребнадзоре заявили, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы
18-летний футболист назвал глупостью переход в «Манчестер Сити»
Все новости
«Не надо из этого делать трагедию». Как Украина сбила российский Ту-154
20 лет назад у Крыма потерпел крушение российский самолет Ту-154
Предполагаемого убийцу студенток в Оренбуржье задержали со стрельбой
В Орске задержан подозреваемый в убийстве трех студенток медучилища
«Жестоко избили ветеранов и инвалидов войны»
Глава МВД Абхазии ушел в отставку после драки в центре Сухума
«Мы все грузины и дети этой страны»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы
Сидящий в тюрьме Саакашвили поздравил соратников с «чудом в Тбилиси»
Воссоединение «Тату», болезнь Гузеевой, свобода Бритни Спирс
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
Последний Бонд Крэйга, Камбербетч с котами и умирающая Франция
Что посмотреть в кино в октябре
Умер актер Андрей Дубовский
«Мои сыновья станут твоими защитниками. Напиши, я буду ждать»
В общежитии техникума под Вологдой толпой избили сироту
«Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос»
Как слова Макрона привели к международному скандалу
Блеск и роскошь «Отважного туркмена»
Аркадаг принял парад на кабриолете Gelandewagen
Рецидивист и разбойник. Названо имя подозреваемого в тройном убийстве в Гае
Оренбургские правоохранители опубликовали фото причастного к убийству трех студенток
«Мы не хайпили». Больного с COVID-19 привезли к администрации Владимирской области
Во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору
Незрелое «Яблоко». Почему iPhone 13 и iOS 15 расстроили пользователей
Владельцы сообщили о многочисленных недостатках новой модели iPhone
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях