«Господин президент»: в руставской тюрьме рассказали о содержании Саакашвили

В руставской тюрьме бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили, накануне задержанного в Тбилиси, называют «господин президент». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в тюремной системе.

- Саакашвили сидит в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Европейский стандарт. Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что к Саакашвили в тюрьме «прекрасное» отношение, а сотрудники называют его «господин президент». Источник отметил, что 90% персонала в тюрьме – «поклонники» Саакашвили, которые помнят, как при нем «прекрасно жили».

Источник выразил мнение, что Саакашвили в тюрьме, времен его руководства страной, «не продержался бы и трех дней».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили обсуждал со своей командой убийство нескольких лидеров оппозиции во время масштабной акции в столице 3 октября, чтобы лишить грузинское правительство легитимности.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.