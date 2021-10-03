Борис Джонсон допустил смягчение визовых ограничений для компенсации дефицита кадров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для борьбы с дефицитом кадров в стране могут быть смягчены визовые ограничения, сообщает телеканал Sky News.

«Сейчас у нас есть система, которая позволяет нам контролировать иммиграцию. Это дает нам гибкость — мы можем открывать доступ [для дополнительной рабочей силы — «Газета.Ru»] на наши рынки, когда нам это требуется. И, конечно, мы продолжим проводить анализ ситуации», — заявил Джонсон.

В первую очередь, смягчение визовых ограничений будет касаться водителей грузовых транспортов.

«Чего мы не хотим, так это возвращения к ситуации, когда мы, по сути, позволяли отрасли грузовых автоперевозок держаться на плаву за счет низкооплачиваемых мигрантов», — уточнил Джонсон.

Ранее Великобритания ограничила въезд граждан стран ЕС.