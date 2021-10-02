Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из руставской тюрьмы №12, сообщает «Sputnik Грузия».

Политик обратился к соратникам и заявил, что когда приехал из Киева в Грузию, то знал, что его по большей вероятности поймают «по полностью выдуманным, фальшивым приговорам». По мнению Саакашвили, предъявленные ему обвинения якобы являются «заказом» российского президента Владимира Путина и их «не признает» ни одна страна кроме России.

«Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос, и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии, полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — говорится в письме.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не интересна судьба Саакашвили. До этого он также отмечал, что местоположение Саакашвили не является вопросом Кремля.