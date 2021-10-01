Адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием

Освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно только помилованием. Об этом в эфире телеканала »Мтавари архи» заявил его адвокат Пека Басилая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

«Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано «Грузинской мечтой», все зависит от политической воли», — сказал Басилая.

По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажутся влияние на окончательное решение главы государства.

1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром того же дня. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Помимо этого, бывший президент Грузии является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

2 октября в Грузии состоятся выборы мэров и депутатов совещательных органов — сакребуло. Саакашвили, будучи лидером партии «Единое национальное движение», решил вернуться на родину после восьми лет отсутствия — он уехал из страны в 2013 году, вскоре после окончания второго президентского срока.