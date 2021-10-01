Путин пока не определился с кандидатом на должность детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового уполномоченного по делам ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову в связи с ее переходом в Госдуму. Она занимала эту должность 5 лет, с 9 сентября 2016 года. Указ был подписан 29 сентября.

27 сентября президент в ходе встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России» объявил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства, а также поддержке семьи. По словам Кузнецовой, в ее обязанности будет входить контроль за реализацией инициатив и предложений, собранных в народной программе партии.