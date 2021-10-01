Президент Киргизии отдал свой дом в пользу нуждающихся

Президент Киргизии Садыр Жапаров передал свой дом в пользу людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, сообщается на сайте президента Киргизии.

Семья Жапарова проживала в этом двухэтажном доме пять лет. Он передал здание безвозмездно на баланс государственной ипотечной компании.

Ожидается, что этот дом скоро будет выставлен на аукцион. Вырученные деньги пойдут на обеспечение квартирами десяти семей, которые в этом нуждаются.

Он призвал обеспеченных сограждан следовать его примеру.

«Всем известно, что многие жители республики уезжают на заработки за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жилье доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности», — сказал Жапаров.

Одним из способов решения жилищного вопроса в стране президент назвал борьбу с коррупцией. Он пообещал, что нуждающимся будут помогать за счет недвижимости, изымаемой у осужденных за совершение должностных преступлений чиновников.

В мае Жапаров подписал новую конституцию страны.