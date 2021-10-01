В ЛНР начали демонтаж таможенного поста на границе с ДНР

Сотрудники таможни самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали демонтаж таможенного поста «Чернухино» на границе с соседней самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что главы самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

6 сентября главы самопровозглашенных республик Донбасса объявили о завершении работ по синхронизации законодательства двух республик для создания единого экономического и таможенного пространства. Позднее сообщалось о решении убрать таможенные посты на общей границе двух республик.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей ведутся боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев, представляющих Донецкую и Луганскую народные республики.