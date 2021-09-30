В Молдавии отказали во въезде российскому миротворцу

Руководитель делегации от России в Объединенной контрольной комиссии (ОКК — совместный руководящий орган миротворческой операции на Днестре) Андрей Горобцов заявил, что власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру из состава миротворческих сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Немотивированный запрет молдавской стороны на въезд в республику российскому миротворцу, подполковнику О.А. Петрову, для продолжения несения службы в составе миротворческого контингента по завершении лечения в России рассматриваем как недружественный акт, подрывающий эффективность миротворческой операции на Днестре», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что Россия входит в число тех, кто подписал Соглашения от 1992 года ««О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

В заявлении российской делегации подчеркивается, что факт отказа во въезде расценивается как попытка лишения России права направления военнослужащих в состав миротворческого контингента.

Ранее правительство Молдавии отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка.

Комментируя проект отзыва посла, в пресс-службе МИД Молдавии отметили, что он касается «аспектов работы» Головатюка, а не отношений между двумя странами.