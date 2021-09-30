Панама предупредила США о новой волне из десятков тысяч нелегалов

Более 85 тыс. гаитянских мигрантов направляются в сторону южной границы США, заявила глава МИД Панамы Эрика Муйнес. По ее словам, нелегалы с начала года проходят через территорию республики на пути к американской границе.

«Панама не может решить эту проблему в одиночку. Мы связались со всеми заинтересованными сторонами, чтобы сказать: » Пожалуйста, давайте обратим на это внимание», — сказала Муйнес в интервью порталу Axios.

По информации главы МИД Панамы, к границам страны направляются еще около 30 тыс. нелегалов из Колумбии, и панамская сторона не сможет их принять. Муйнес уверена, что и эти мигранты, скорее всего, в конечном счете собираются дойти до США.

За последние месяцы границу США и Мексики уже пересекли около 30 тыс. гаитянских мигрантов. Большинство из них были отправлены обратно в ожидании судебного заседания по вопросу о предоставлении им убежища. Американские СМИ не раз отмечали, что нелегалы скапливаются непосредственно у южных границ США, живя под мостами или в палаточных лагерях.

Ранее сообщалось, что в США пограничникам запретили ловить нелегалов с помощью лассо.