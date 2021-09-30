Захарова призвала Германию выдать лицензию на вещание RT

Официальный представитель МИД Росиии Мария Захарова предложила правительству Германии выдать разрешение на вещание RT DE, чтобы доказать отсутствие злых намерений в адрес канала. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать «хорошее отношение к свободе печати», просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов», — написала Захарова.

До этого интернет-платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала Russia Today «RT DE» и «Der Fehlende Part». По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, «RT DE» находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. В свою очередь власти Германии отрицают свою причастность к блокировке каналов.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Роскомнадзору надо занимать максимально жесткую позицию в ответ на действия сервиса YouTube к двум немецким каналам издания RT.