Володин предложил обсудить в ПАСЕ и ООН невмешательство в выборы со стороны IT-гигантов

Спикер Государственной думы VII созыва в своем Telegram-канале предложил обсудить в ПАСЕ и ООН невмешательство в выборы со стороны международных IT-компаний.

Володин указал на действия YouTube, которые блокировал возможности по критике выборов только в Соединенных Штатах и Германии.

«Последние дни активно обсуждаются изменения в правилах: руководство международной компании приняло цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов. Но почему-то не учтен крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны — США и Германию», — отметил Володин.

Он указал на двойные стандарты в вопросах, связанных с выборами, и предложил обсуждать эти вопросы в международных организациях.

«Почему этим вопросом не задаются в ПАСЕ, ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии. Неужели их устраивает такая дискриминация?» — считает Володин.

Также он предложил поднять этот вопрос в ООН.

Ранее в Совфеде прокомментировали удаление YouTube двух немецких каналов RT.