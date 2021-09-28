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В МИД прокомментировали удаление немецких YouTube-каналов RT

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В МИД России назвали удаление немецких YouTube-каналов RT «беспрецедентной информационной агрессией». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

В пресс-службе Google, в свою очередь, пояснили, что каналы удалили из-за нарушений политики сервиса. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к приостановке их прав на публикацию видео.

Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube, подчеркнули в Google.

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