В Белоруссии могут вынести на референдум вопрос об отмене смертной казни

По вопросу смертной казни в Белоруссии предлагается провести отдельный референдум, сообщил председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает «БелТА».

Такое решение было принято по итогам обсуждения с президентом республики Александром Лукашенко предложений по изменению Основного закона страны.

По словам Миклашевича, в настоящее время ставить вопрос об отмене смертной казни и изменении порядка ее применения нецелесообразно.

Он напомнил, что этот вопрос рассматривался на референдуме в 1996 году. Для проведения нового референдума в дальнейшем потребуются «социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения», подчеркнул руководитель конституционной комиссии.

В настоящее время Республика Белоруссия остается единственным государством в Европе, где за совершение тяжкого преступления может грозить расстрел.

Ранее в Минске подготовили проект новой конституции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании Конституционной комиссии, заявил, что референдум по новой редакции Основного закона страны пройдет не позднее февраля 2022 года.