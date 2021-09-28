Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сбежавший на Урале срочник не представляет опасности 16:27
Эксперт указал на главный недочет идеи о запрете водителям с судимостью... 16:26
Минсельхоз предложил разрешить менять на этикетке «игристое вино»... 16:26
Аграрии предупредили о предстоящей потере Россией лидерства в экспорте пшеницы 16:25
На Украине предложили гражданам покупать тюрьмы вместо обычного жилья 16:20
Анонсирован универсальный ремешок для бесконтактной оплаты 16:18
Сенат США допросит главу Пентагона по поводу вывода войск из Афганистана 16:16
Гимнастка Леванова ответила на вопрос о схожести Винер-Усмановой и Тутберидзе 16:16
Усик рассказал о силе ударов Джошуа 16:14
Подлинники Сальвадора Дали выставили на продажу в российских соцсетях 16:12

В Белоруссии могут вынести на референдум вопрос об отмене смертной казни

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

По вопросу смертной казни в Белоруссии предлагается провести отдельный референдум, сообщил председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает «БелТА».

Такое решение было принято по итогам обсуждения с президентом республики Александром Лукашенко предложений по изменению Основного закона страны.

По словам Миклашевича, в настоящее время ставить вопрос об отмене смертной казни и изменении порядка ее применения нецелесообразно.

Он напомнил, что этот вопрос рассматривался на референдуме в 1996 году. Для проведения нового референдума в дальнейшем потребуются «социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения», подчеркнул руководитель конституционной комиссии.

В настоящее время Республика Белоруссия остается единственным государством в Европе, где за совершение тяжкого преступления может грозить расстрел.

Ранее в Минске подготовили проект новой конституции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании Конституционной комиссии, заявил, что референдум по новой редакции Основного закона страны пройдет не позднее февраля 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Установлена личность срочника, сбежавшего с оружием из воинской части на Урале
Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества
Путин анонсировал ежегодный рост денежного довольствия силовиков
Сенат США допросит главу Пентагона по поводу вывода войск из Афганистана
Минюст включил «Важных иноагентов» в реестр СМИ-иноагентов
Новости и материалы
Сбежавший на Урале срочник не представляет опасности
Эксперт указал на главный недочет идеи о запрете водителям с судимостью работать в такси
Минсельхоз предложил разрешить менять на этикетке «игристое вино» на «шампанское»
Аграрии предупредили о предстоящей потере Россией лидерства в экспорте пшеницы
На Украине предложили гражданам покупать тюрьмы вместо обычного жилья
Анонсирован универсальный ремешок для бесконтактной оплаты
Гимнастка Леванова ответила на вопрос о схожести Винер-Усмановой и Тутберидзе
Усик рассказал о силе ударов Джошуа
Подлинники Сальвадора Дали выставили на продажу в российских соцсетях
Пресс-секретарь Трампа рассказала о его поведении «для камер» на встрече с Путиным
Отец Спирс обвинил ее потенциального распорядителя в непрофессионализме
Экс-хоккеист Марков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Курьера обвинили в убийстве коллеги после ссоры из-за закладки в лесу
Полиция задержала мигрантов, укравших деньги у пенсионерки под предлогом ремонта дачи
В Совфеде заявили об увеличении среднего размера страховых пенсий к 2024 году
Автомобильная компания займется производством смартфонов
Постпред России при ЕС прокомментировал итоги выборов в Германии
В Еврокомиссии изучат российско-венгерское соглашение по газу
Все новости
«Странно, что Дзюба отказался от вызова в сборную»
Ветераны футбола предрекли России победу в матчах против Словении и Словакии
«Во Владимире нельзя болеть за гостевые команды»
Болельщиков ярославского «Шинника» посадили в ИВС за проход по проезжей части
Отношений «на расстоянии» с бигтехом не построить
Почему одной лишь регуляторики в отношении ИТ-гигантов недостаточно
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих
Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях