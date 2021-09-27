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В Германии спрогнозировали ухудшение отношений с Россией при новом правительстве

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Reuters

Новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг, продолжит политику санкций против России. Такое мнение в беседе с «Газета.Ru» высказал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

«К сожалению, ни один из вариантов, которые реально можно ожидать в настоящее время от нового правительства, не предусматривает выхода из политики санкций против России. Хотя недавнее исследование, проведенное многими местными торгово-промышленными палатами в таких важных городах, как Дюссельдорф, Штутгарт и Дрезден, показало, насколько санкции против России наносят ущерб экономике Германии», — сказал Ункауф.

Политик опасается, что в геополитическом плане это усилит уже заметную новую ориентацию России на Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Африку и Ближний Восток, и не в последнюю очередь стратегический союз с Китаем.

«Германия имеет национальный интерес в полной отмене санкций против России, чего, однако, будут продолжать требовать в парламенте в течение следующих четырех лет, прежде всего, парламентские группы оппозиции», — считает Ункауф.

Ранее стало известно, что Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг с 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место с самым низким за свою историю результатом в 24,1%. На третьем месте расположились партия «Зеленые» с 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партия с 11,5%, а «Альтернатива для Германии» стала пятой с 10,3%. Партия «Левые» не преодолела пятипроцентный барьер по партийным спискам, но все равно проходит в парламент. Левые станут шестой фракцией в бундестаге благодаря трем прямым мандатам в избирательных округах.

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