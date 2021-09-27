На Украине оценили высказывание Лукашенко о лагерях для «работы по Белоруссии»

Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы создании на Украине тренировочных лагерей «по Белоруссии», являются инсинуациями, Киев не намерен вмешиваться в дела Минска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

«В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности», — заявил Николенко.

Он отметил, что, упоминая о лагерях на Украине, Лукашенко как будто превращает Белоруссию в военную базу России. По словам Николенко, в Минске необходимо задуматься о том, как «сохранить суверенитет и независимость», а «не превратиться в придаток России».

Ранее президент Белоруссии провел совещание с силовым блоком, во время которого обсуждались проблемы с соседними странами. В частности, Лукашенко сказал, что под видом тренировочных центров на Украине фактически создаются базы США. Эту проблему он обсудил с президентом России.