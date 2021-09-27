В НАТО считают, что Эрдоган может заявить о претензиях на Крым

Турция может предъявить территориальные претензии к России относительно Крыма. Об этом заявил бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, передает РИА «Новости».

«Я не удивлюсь, если в какой-то момент [президент Турции Реджеп] Эрдоган для своей популяризации, для консолидации сил объявит, что Крым — это Турция», — сказал бывший капитан в интервью украинской газете «Обозреватель».

По его словам, многие турки называют полуостров своим регионом.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией. Глава государства высказал эту позицию после того, как стало известно, что 29 сентября он приедет с рабочим визитом в Сочи, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с этой позицией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.