Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчин, убивших родственника и «помогавших» в поисках, осудили... 15:55
Медведева опубликовала видео с Милохиным с репетиции «Ледникового периода» 15:52
Генпрокуратура Казахстана направила запрос в Польшу о выдаче экс-главы биржи Wex... 15:50
С видеообзора BadComedian на «Чернобыль» сняли блокировку 15:46
Из разрушенного взрывом дома в Ногинске спасли последнего кота 15:44
Российские вертолеты провели в Киргизии учения с пусками ракет 15:42
Слуцкая приняла сторону Кабаевой в ее конфликте с Утяшевой 15:41
«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа... 15:38
Instagram приостанавливает работу над детской версией приложения 15:33
Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий 15:23

Путин заявил о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ о подготовке основ государственной политики в сфере стратегического планирования, сообщает ТАСС.

«Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», — сказал он.

Он подчеркнул, что практика, которая сложилась в России, пока не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании, в частности в ряде документов не согласуется «иногда между собой по целям и срокам», а при при их реализации «не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие».

При этом, отметил Путин, при совершенствовании стратегического планирования необходимо использовать опыт других стран и крупных компаний, адаптировав его к российским условиям, а «не слепо копировать прежние методики».

Президент утвердил Стратегию национальной безопасности страны 3 июля. Документ определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в России за пять лет запретили 30 угрожавших безопасности иностранных организаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин назвал главных врагов России
Из взорвавшегося дома в Ногинске спасли всех животных
Волонтеры сообщили о спасении всех кошек и собак в разрушенном доме в Ногинске
Поиски источника COVID-19 снова привели в Китай
ВОЗ планирует начать новое расследование о происхождении коронавируса
«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
Bild: преемник Меркель готов признать поражение на выборах
Чехия исключила участие компаний из России в строительстве энергоблока на АЭС «Дукованы»
Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли 5 человек, написал явку с повинной
Новости и материалы
Мужчин, убивших родственника и «помогавших» в поисках, осудили в Якутии
Медведева опубликовала видео с Милохиным с репетиции «Ледникового периода»
Генпрокуратура Казахстана направила запрос в Польшу о выдаче экс-главы биржи Wex Васильева
С видеообзора BadComedian на «Чернобыль» сняли блокировку
Из разрушенного взрывом дома в Ногинске спасли последнего кота
Российские вертолеты провели в Киргизии учения с пусками ракет
Слуцкая приняла сторону Кабаевой в ее конфликте с Утяшевой
Instagram приостанавливает работу над детской версией приложения
Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий
Тигр откусил годовалому мальчику палец в крымском парке «Тайган»
Психологи выяснили, что происходит с психикой мальчиков без спорта
Комитет по этике может рассмотреть слова гендиректора «Краснодара» в адрес судей
Россиянин утонул в Испании, пытаясь спасти подругу
Авербух ответил на вопрос о конфликте Загитовой и Медведевой
Украинский телеканал поздравил Порошенко «возвращением» Крыма
Spotify перегревает iPhone
Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально
Объявлены дуэты нового сезона «Ледникового периода»
Все новости
«В последний раз такое было во время Второй мировой войны»
Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире
Apple готовит «совершенно новый» iPhone. Чего от него ждать
Аналитик раскрыл отличия iPhone 14 от предшественников
Хаос на заправках: Британия отправила военных охранять бензовозы
В Великобритании продолжается паника на автозаправках из-за слухов о дефиците бензина
«Третья война в Карабахе неизбежна. Вопрос только в сроках»
За счет чего Азербайджан победил Армению в прошлом году
«Под видом тренировочных центров создают базы»
Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине
Под флагом конфедератов и с портретом Бандеры
ФСБ объявила о задержании в Уфе готовивших теракты неонацистов
Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
Худший результат ХДС/ХСС: партия Меркель уступила
Социал-демократы победили на выборах в бундестаг
«Последняя жертва перестройки»: как талибы* казнили Наджибуллу
25 лет назад талибы* захватили Кабул и казнили президента Афганистана
Куда россияне поедут отдыхать осенью
Сочи и Санкт-Петербург названы самыми популярными направлениями для осеннего отдыха
«Выбирайте — Турция или террористы»: Эрдоган поставил США ультиматум по Сирии
Президент Турции призвал военных США покинуть Сирию и Ирак
Выборы в ФРГ: «горькие» результаты партии Меркель и ликование социал-демократов
Экзитполы показывают, что СДПГ лидирует на выборах в бундестаг Германии
Пропаганда ЛГБТ в шоу Ивлеевой, итоги «Кинотавра», новый суд Джоли и Питта
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях