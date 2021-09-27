Путин заявил о подготовке основ госполитики в сфере стратегического планирования

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности РФ о подготовке основ государственной политики в сфере стратегического планирования, сообщает ТАСС.

«Нам нужна сбалансированная, единая, целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России», — сказал он.

Он подчеркнул, что практика, которая сложилась в России, пока не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании, в частности в ряде документов не согласуется «иногда между собой по целям и срокам», а при при их реализации «не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие».

При этом, отметил Путин, при совершенствовании стратегического планирования необходимо использовать опыт других стран и крупных компаний, адаптировав его к российским условиям, а «не слепо копировать прежние методики».

Президент утвердил Стратегию национальной безопасности страны 3 июля. Документ определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в России за пять лет запретили 30 угрожавших безопасности иностранных организаций.