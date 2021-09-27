Название должности мэра Москвы не будут менять из-за нового законопроекта

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в документе прописаны нормы, которые предусматривают отдельное регулирование для специальных территорий.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о региональной власти, который устанавливает общее для всех регионов название должности высшего должностного лица — глава субъекта РФ, а для высшего исполнительного органа — правительство субъекта Российской Федерации.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Крашенинникова выступает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.