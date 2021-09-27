В «Альтернативе для Германии» рассказали о планах развивать отношения с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» продолжит работать над развитием отношений с Россией. Об этом заявил избранный депутат новой палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн, представитель АГ, передает РИА «Новости».

По его словам, партия будет работать, в частности, над отменой санкций в отношении РФ и развитием экономических и культурных отношений. Он выразил сожаления относительно того, что «Альтернатива для Германии» набрала не так много голосов при выборах в бундестаг.

Однако евроскептики смогли получить два прямых мандата в берлинском округе Марцан-Хеллерсдорф, где «проживают преимущественно русские немцы», отметил Линдерманн.

На прошедших выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%, что является самым низким результатом за всю их историю. Далее следуют партия «Зеленые» с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% и «Альтернатива для Германии» с 10,3%.

Ранее кандидат в канцлеры от победившей на выборах Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц призвал блок ХДС/ХСС уйти в отставку.