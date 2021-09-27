Южная Корея заявила, что КНДР не отвечает на их звонки

КНДР не отвечает на звонки Южной Кореи по гражданским и военным линиям связи. Об этом заявил на регулярном брифинге в Сеуле представитель министерства объединения, сообщает ТАСС.

«КНДР не ответила на наш регулярный звонок в 9 часов утра 27 сентября», — сказал представитель министерства.

Отмечается, что после возобновления межкорейских линий связи в конце июля, вскоре после начала учений Южной Кореи и США КНДР перестал отвечать на звонки.

На недавней Генассамблее ООН президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил провозгласить окончание Корейской войны. Он отметил, что этому могут и должны помочь Китай и США.

В ответ на это замглавы МИД Северной Кореи Ли Тхэ Сон заявил, что заявление об окончании войны «не имеет юридической обязательной силы» и «через мгновение станет просто клочком бумаги». Он пояснил, что нет никаких гарантий, что формальное объявление о подобном решении приведет к отказу от «враждебной политики по отношению к КНДР», прежде всего, со стороны США.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская война, завершившаяся в 1953 году перемирием. С тех пор формально стороны находятся в состоянии конфликта — каждое из государств претендует на полную территорию полуострова.

С 2018 года у сторон все чаще появлялся примирительный настрой — например, в КНДР перевели часы для перехода на единый стандарт с Республикой Корея и начали проведение первой за несколько лет встречи семей, разделенных войной. Однако некоторые эпизоды не способствовали улучшению отношений.