Генсек партии Меркель назвал падение поддержки среди избирателей «горьким»

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (входит в правящий блок ХДС/ХСС) Пауль Цимияк в эфире телеканала ZDF назвал падение поддержки среди избирателей «горьким», однако призвал дождаться окончательных результатов выборов.

«Это очень неясный результат, нам предстоит длинный вечер. Необходимо подождать. Очевидно, что потери чувствительные, горькие в сравнении с предыдущими выборами», — комментируя данные экзит-полла ZDF, по данным которого лидирует СДПГ.

Цимияк отметил, что в ХДС рассматривают возможность формирования с «Союз 90/Зеленые» и «Свободной демократической партией». Генсек ХДС считает, что у партий есть общие интересы по защите климата и обеспечении стабильности и безопасности в стране.

«Поэтому мы должны друг с другом говорить», — заявил Цимияк.

Ранее стало известно, что экзит-полл немецкого телеканала ZDF указывает на поражение блока Меркель на выборах в Германии.

Согласно данным экзит-полла, СДПГ получает 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%.

Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.

Видео предоставлено РИА «Новости»