Опубликованы видеокадры недавнего отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Опубликованы видеокадры недавнего отдыха президента России Владимира Путина в Сибири. Об этом сообщает телеканал »Россия-24»..

В сентябре после поездки на Дальний Восток Путин на несколько дней остановился в Сибири вместе обороны Сергея Шойгу. Путин уже не первый раз отдыхает в Сибири.

Во время сентябрьской поездки российский лидер повстречал маралов — представителей подвида благородного оленя, которые поразили его.

«Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!.. Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого», — сказал Путин.

На ночлег Путин и Шойгу остановились в тайге, развели костер и поставили палатки. В палатке у российского лидера был «камин» — декорированный инфракрасный обогреватель — чему удивился глава Минобороны.

«Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь», — сказал путин и пригласил министра зайти внутрь. «А что, у огонька посидеть... Хорошо придумали», — сказал Шойгу.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин и Шойгу провели время в Сибири. Отмечалось, что экипировка главы государства для поездки была российского производства.