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В РПЦ дали советы Госдуме нового созыва

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Новому созыву Госдумы стоит обратить внимание на три основных вопроса: материальное благосостояние людей, нравственность и повышение рождаемости. Такое мнение высказал Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

Говоря о материальном благосостоянии людей, он пояснил, что подобные меры должны коснуться прежде всего тех людей, которые находятся «на дне социальной пирамиды: малоимущие, инвалиды, престарелые».

«Законодательство должно постоянно совершенствоваться, чтобы каждый человек мог жить на достойном уровне», — подчеркнул он.

Что касается нравственности, то представитель РПЦ считает, что принятие ценностей, которые «навязываются» западным либеральным обществом будет для Россией «путем в никуда».

«Наконец, третья область, это рождаемость. В нашей стране рождаемость падает, к сожалению. И законодательные меры для повышения рождаемости нужно принимать безотлагательно», — сказал митрополит Волоколамский Иларион, добавляя, что население страны будет падать, «рано или поздно придут другие люди, которые завладеют нашей страной и станут в ней хозяевами».

Накануне ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися . Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13. Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.

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