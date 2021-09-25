Эксперт рассказал, чем ответит Запад на резкие слова Зеленского с трибуны ООН

Журналист Питер Дикинсон высказал мнение, что президент Украины, раскритиковавшей действия ООН и западных стран на 76-й сессии Генассамблеи организации, рискует потерять их доверие. Текст Диксона опубликован на сайте Атлантического Совета.

В четверг, 24 сентября Зеленский, выступая в ООН, сравнил организацию с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен» и призвал реанимировать организацию, чтобы она могла решать проблемы современного мира.

Дикинсон напоминает, что ранее украинский лидер уже выражал недовольство действиями Запада по вопросам евроатлантической интеграции Украины, не стесняясь в выражениях.

«Столь требовательный тон не дал никаких существенных результатов. Он лишь вызвал обвинения в том, что Зеленский рискует попусту лишиться расположения демократического мира», — отмечает журналист.

По его мнению, подобная риторика поможет Зеленскому поднять рейтинг внутри страны, но рассорит его с Западом.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Зеленского в ООН признаком плохого образования.