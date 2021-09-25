В Греции обвинили Турцию в нарушении международного права

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Турция нарушает международное право и стремится к конфронтации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Между Грецией и нашим ближайшим соседом Турцией существуют разные точки зрения. Греция всегда была привержена нормам и принципам международного права и остается твердым сторонником того, что все споры должны разрешаться мирным путем, всегда в соответствии с Уставом ООН. Именно Устав ООН запрещает применение силы или угрозу силой. Однако с 1995 года Греция сталкивается с формальной, регулярно возобновляемой и явно незаконной и неприемлемой угрозой применения силы со стороны Турции, известной как casus belli», — сказал Мицотакис.

Он подчеркнул, что спорные моменты, которые касаются разграничения морских пространств, могут быть разрешены, если страны договорятся о едином своде правил, которым является международное морское право.

Ранее турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш в ходе политических дебатов рассказал, что в случае войны с Грецией главной целью наземной операции станет город Салоники.

В свою очередь Афины будут стремиться к взятию Стамбула, добавил Каракуш.