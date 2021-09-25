В Германии заявили о провале политики санкций против России

Экс-глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи на последнем предвыборном митинге в Берлине заявил, что политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело», — заявил Гизи.

Политик отметил, то хорошие отношения с КНР, США и Россией отвечают интересам Германии, но они не сложились ни с одной из этих стран.

По убеждениям Гизи, сегодняшним социал-демократам необходимо напомнить о политике «изменения через сближения, которую применял канцлер Вилли Брандта, занимавший пост с 1969 по 1974 года.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет пытаться говорить с президентом России Владимиром Путиным через немецкого политика.

Он указал, что «эпоха Меркель» завершается, но она точно не исчезнет с политического горизонта.