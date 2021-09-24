ТАСС: Рашкину, Удальцову и Литвинович может грозить ответственность за призывы к незаконным акциям

Руководителю московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, а также депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой может грозить ответственность за призывы к незаконной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На сегодняшний день установлено, что Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов причастны к распространению призывов к участию в несогласованной акции в Москве, им может грозить ответственность», — рассказал собеседник агентства.

Депутат Государственной Думы и лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин, как стало сообщалось ранее, 20 сентября организовал в Москве несогласованную акцию. Она прошла в формате встречи с депутатами

Политолог Сергей Карнаухов прокомментировал действия КПРФ во время и непосредственно после избирательной кампании в Госдуму. По его словам, в истории московского КПРФ это не первый случай, когда они действуют вопреки требованиям государственного эпидемиологического надзора, который делает все возможное, чтобы сбить волну распространения пандемии коронавируса.