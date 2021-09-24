Немецкие миллионеры начали выводить активы в Швейцарию в преддверии выборов

Из-за потенциальной победы левых партий на предстоящих выборах в Германии немецкие миллионеры начали переводить свои активы в Швейцарию, сообщает Reuters.

Если к власти в стране придут левоцентристские социал-демократы (СДПГ), «Левые» и «Зеленые», в политической повестке дня может оказаться повторное введение налога на богатство и ужесточение налога на наследство, отмечает агентство.

Как сказал Reuters налоговый юрист из Германии, который ведет обширную деятельность в Швейцарии, предпринимательские семьи сейчас очень встревожены в связи с этой ситуацией.

Швейцария обладает наибольшим количеством оффшорных активов, и в 2020 году их приток увеличился в пользу крупных банков, таких как UBS, Credit Suisse и Julius Baer.

Как отмечает Reuters, политическая стабильность Швейцарии стала особенно привлекательной на фоне геополитической напряженности и опасения по поводу экономических последствий пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что преемник Меркель проиграл дебаты перед выборами в Бундестаг.