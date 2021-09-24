В Афганистане пообещали вернуть казни и ампутацию конечностей

Запрещенное в России движение «Талибан» (организация запрещена в России) намерено возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления, заявил в интервью Associated Press один из основателей движения мулла Норуддин Тураби.

При этом он уточнил, что казни, вероятно, больше не будут публичными.

Он отверг возмущение мирового сообщества по поводу казней, которые ранее происходили на глазах у толпы на стадионе, и предостерег от вмешательства в дела новых правителей Афганистана.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу, и мы будем устанавливать свои законы на основе Корана», — сказал Тураби.

Талибов ранее критиковали за наказания, которые осуществлялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети.

В Афганистане казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову кем-либо из членов семьи жертвы. Для осужденных воров наказанием была ампутация руки. За грабеж на шоссе ампутировали руку и ногу.

Ранее СМИ рассказывали о казнях мирных жителей в Афганистане.