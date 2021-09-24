Итальянский политик назвал санкции против России ошибкой

Депутат парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери в беседе с РИА «Новости» заявил о том, что призыв Европарламента расследовать действия «Газпрома» из-за роста цен на газ демонстрирует, что антироссийская политика Евросоюза контрпродуктивна и вредит европейскому рынку.

«В ответ на призыв европейских парламентариев я бы хотел сказать, что скачок цен на газ и коллапс агропищевого экспорта стали результатами ошибочных решений и санкций ЕС», — сказал он.

По словам Вальдегамбери, призыв к расследованию выглядит «бесполезным и тенденциозным», так как это ЕС вводит санкции в отношении России «по несуществующим поводам» и в результате эти действия оказывают «эффект бумеранга» на экономику блока.

Ранее депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. 15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.