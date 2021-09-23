Россия и Белиз договорились об отмене виз

Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Церемония подписания состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подписи под документом поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

В Москве неоднократно заявляли, что переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан продолжаются.

Отмечается, что Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, 22 сентября, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.

Ранее Лавров заявил, что страна заключит соглашение с Сан-Марино об отмене виз для туристов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем иностранных дел Сан-Марино Лукой Беккари.

Глава российского МИД подчеркнул, что у стран есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований.

Лавров подчеркнул, что подписание договора ожидается в ближайшее время.