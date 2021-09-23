В МИД РФ назвали санкции Вашингтона следствием «кадрового голода»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает Вашингтон от необдуманных шагов в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей. Заявление опубликовано на официальном сайте российского ведомства.

По ее словам, с каждым разом становится сложнее предугадать, какие «внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме».

«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — отметила Захарова.

Она заявила, что в России хотели бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку в оборонный бюджет Соединенных Штатов, которая рекомендует ввести новые санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.