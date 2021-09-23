В США заявили о связях украинской военной академии с националистами

Университет Джорджа Вашингтона опубликовал доклад об украинской организации националистического толка Centuria которая, как утверждается, с 2018 года «обосновалась» в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ доклада.

Автором выступил украинский журналист, работающий в США Алексей Кузьменко. Он утверждает, что все выводы доклада были сделаны на основе документирования активности Centuria в соцсетях за последние три года.

«Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria - самопровозглашенного ордена «европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией», — утверждается в докладе.

Кузьменко отмечает, что организация завербовала в свои ряды будущих представителей военной элиты Украины. Например, курсант Кирилл Дубровский прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании. Журналист отмечает, что Дубровский все время поддерживал связь с Centuria.

В докладе также утверждается, что с 2019 года группировка несколько раз объявляла мобилизацию, призывая разделяющих ее взгляды служащих украинской армии добиться перевода в подконтрольные ей воинские подразделения.

Ранее участники различных украинских националистических организаций и партий устроили акцию протеста рядом со зданием офиса президента Украины.