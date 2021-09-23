Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия и Белиз подписали соглашение об отмене от визовых требований 21:39
На Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в горах 21:26
Лавров и Боррель обсудили отношения между Россией и Евросоюзом 21:20
В МИД РФ назвали санкции Вашингтона следствием «кадрового голода» 21:20
Мэр Руана предложил заменить памятник Наполеона статуей активистки-феминистки 21:09
В США пообещали прекратить гоняться за гаитянскими мигрантами на лошадях 21:07
Захарова назвала заявление Зеленского в ОНН признаком плохого образования 21:05
Роналдо — о Суперлиге: это неплохая идея, фанаты хотят видеть самые большие... 21:02
Археологи нашли следы древнейших обитателей Америки 21:00
В Нижневартовске мужчина избил врача из-за того, что он провел осмотр его жены 20:59

В США заявили о связях украинской военной академии с националистами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Университет Джорджа Вашингтона опубликовал доклад об украинской организации националистического толка Centuria которая, как утверждается, с 2018 года «обосновалась» в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ доклада.

Автором выступил украинский журналист, работающий в США Алексей Кузьменко. Он утверждает, что все выводы доклада были сделаны на основе документирования активности Centuria в соцсетях за последние три года.

«Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria - самопровозглашенного ордена «европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией», — утверждается в докладе.

Кузьменко отмечает, что организация завербовала в свои ряды будущих представителей военной элиты Украины. Например, курсант Кирилл Дубровский прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании. Журналист отмечает, что Дубровский все время поддерживал связь с Centuria.

В докладе также утверждается, что с 2019 года группировка несколько раз объявляла мобилизацию, призывая разделяющих ее взгляды служащих украинской армии добиться перевода в подконтрольные ей воинские подразделения.

Ранее участники различных украинских националистических организаций и партий устроили акцию протеста рядом со зданием офиса президента Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Россиянам стало холоднее без мигрантов
Юрист по ЖКХ объяснил, почему коммунальщики опять не подготовились к заморозкам
«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»
Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие
Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну
Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну
В МИД РФ назвали санкции Вашингтона следствием «кадрового голода»
Глава пермского управления СК покончил с собой
Эрдоган рассчитывает на «важное решение» по итогам встречи с Путиным
Володин призвал российскую делегацию ПАСЕ не участвовать в заседании из-за ограничений
Новости и материалы
Россия и Белиз подписали соглашение об отмене от визовых требований
На Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в горах
Лавров и Боррель обсудили отношения между Россией и Евросоюзом
Мэр Руана предложил заменить памятник Наполеона статуей активистки-феминистки
В США пообещали прекратить гоняться за гаитянскими мигрантами на лошадях
Захарова назвала заявление Зеленского в ОНН признаком плохого образования
Роналдо — о Суперлиге: это неплохая идея, фанаты хотят видеть самые большие матчи
Археологи нашли следы древнейших обитателей Америки
В Нижневартовске мужчина избил врача из-за того, что он провел осмотр его жены
Фетисов назвал главного хоккеиста мира
Евросоюз планирует открыть представительство в Афганистане
Хоккеист Дацюк высказался о возможности стать президентом Международной федерации хоккея
Игрок «Зенита» Клаудиньо — о России: я готовлюсь к холодам, но мне очень страшно
МИД РФ напомнил Киеву про Бабченко после слов о «российском следе» в покушении на Шефира
Россия сожалеет, что пособнику нацистов Оберлендеру удалось избежать наказания
Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с главой японского МИДа
Орнитолог исключил версию гибели ворон под Новосибирском из-за эпидемии
Экс-игрок сборной Германии прокомментировал интерес «Боруссии» к Захаряну
Все новости
«Мерзнущий народ должен согреть власть. Украину ждут бунты»
Как прошел тройной протест у стен Рады
Очень чеченские дела: кадыровцы схватили родственников ичкерийца Закаева
Спикер парламента Чечни Даудов предложил Ахмеду Закаеву начать войну
Пособник нацистов Гельмут Оберлендер умер в Канаде
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер не дожил до депортации из Канады
«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
«Пустил ситуацию с допингом на самотек»
В Федерации борьбы назвали настоящую причину дисквалификации Махова
Грибы и чай из крапивы. Что есть и пить, чтобы не заболеть осенью
Врачи назвали сезонные продукты для укрепления иммунитета
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
Движение — жизнь
Куда движется транспорт в Санкт-Петербурге
«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»
Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний
Дом Дурова, театр Джобса, лошади Воложа
Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»
«Я была жестоко изуродована»: как косметологи разрушили жизнь и карьеру супермодели
Линда Евангелиста рассказала, как пять лет скрывала последствия неудачной процедуры
Что известно о новом законе о миграции
Юрист рассказала, как новый закон о миграции упростит получение документов
Национальный интерес
На чем основана стратегия развития «Лукойла»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях