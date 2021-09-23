Володин призвал российскую делегацию ПАСЕ не участвовать в заседании из-за ограничений

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что российской делегации не стоит принимать участие в сессии ПАСЕ после того, как членам делегации была ограничена свобода перемещения в Страсбурге.

«Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, российской делегации не стоит принимать участие в намечающемся заседании.

«ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны», — считает Володин.

Ранее российским делегатам на ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу.