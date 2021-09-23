В Совфеде назвали плакаты с Мазепой в Полтаве «провокацией полоумного человека»

Билборды с изображением Мазепы и призывом идти «На Москву!» появились ко дню города в Полтаве. Их разместил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал размещение билбордов провокацией и выразил надежду, что Полтавская битва больше не повторится.

«Это провокация полоумного человека, хоть он и депутат. Заявление абсолютно ненормального человека, который вообще, по-моему, историю не изучал или изучал по каким-то странным учебникам. Мазепа был предателем украинского народа, его судьба известна. История самостоятельной Украины началась после того, как в руководстве Советского Союза появились люди, которые развалили огромную страну и привели к тому, что произошло», — рассказал он.

По словам Джабарова, Россия пытается разрешить все споры с Украиной мирным путем, поэтому не будет отвечать на подобные действия украинских властей.

«Говоря о билбордах, которые он поставил в Полтаве, не хотелось бы, чтобы произошла еще одна Полтавская битва, потому что она снова закончится победой России. Мы за мирное разрешение всех наших споров с Украиной и за освобождение Украины от нацистского руководства и экстремистов, которые разрушают наши отношения», — заключил он.

Ранее на улицах Полтавы появились большие билборды с изображением гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы и призывом идти «на Москву». Инициатором акции был депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.