Песков прокомментировал идею в Конгрессе США о санкциях против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналиста о предложении американских конгрессменов ввести санкции против некоторых официальных лиц РФ.

«Это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они были как-то формализованы и тем более, активированы, им надо пройти очень длительный путь», — сказал он.

По словам Пескова, в конгрессе существует огромное количество людей, которые «плохо разбираются в российской реальности» и «люто не любят» Россию.

«Рано или поздно по мере продвижения таких документов они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к нашей стране все-таки с экспертными знаниями», - заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также отметил, что решению палаты представителей США о запрете сделок с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке предстоит еще пройти «длинный путь, бюрократический и политический».

Палата представителей США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая запрещает американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Согласно документу, опубликованному на сайте конгресса, поправка запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства на первичном и вторичном рынках. Она также обязует Нацразведку США анализировать факты зарубежного вмешательства в ход выборов и предписывает президенту страны после ознакомления с отчетом разведки принимать решение о принятии или продлении санкций.

Ранее США вступили в силу санкции, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении.