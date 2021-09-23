Борис Джонсон процитировал лягушонка Кермита в речи об экологии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления на заседании Генассамблеи ООН на тему экологических проблем процитировал персонажа «Маппет-шоу» лягушонка Кермита. Его слова приводит The Guardian.

«Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым непросто, — я скажу, что он был неправ. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги», — отметил британский премьер.

Джонсон предупредил, что, если не принять срочные меры, «мы сделаем эту прекрасную планету фактически непригодной для жизни — не только для нас, но и для многих других биологических видов».

С такими заявлениями он выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 14 сентября. С 21 по 27 сентября проходит неделя высокого уровня.

В рамках своего выступления Джонсон также признался, что хотел сменить имя в честь бога северного ветра.